Оперативный штаб опроверг информацию о том, что в Зауралье перекрыли федеральные трассы

Дороги на въезд и выезд в Курган открыты, об этом сообщает региональный штаб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что иногородним гражданам из-за COVID-19 запрещено въезжать в Курганскую область. Эти сведения не соответствуют действительности, уточнили в штабе со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«С 1 апреля 2020 года на выездах из Кургана дежурят наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые разъясняют гражданам требования режима обязательной самоизоляции, а также предупреждают о последствиях его несоблюдения. Также выявляются граждане, которые прибыли из-за границы и не соблюдают режим изоляции», – уточняют представители оперативного штаба.

Как сообщал «Новый День», с 1 апреля на территории Курганской область до особого распоряжения вводится режим самоизоляции. При этом речь о прекращении атвосообщения не ведется. Во вторник, 31 марта, курганский губернатор Вадим Шумков объяснил причину.

«Поясню – такие серьезные меры в регионе, по территории которого проходит Транссиб и важнейшие федеральные трассы, требуют решения на федеральном уровне с введением особо режима. Мы – одна страна, и введение таких мер самостоятельно с разрывом сообщения весьма чревато не только перебоями с поставками жизненно важных грузов, потерей работы для тысяч людей, но и последствиями посерьёзнее. Потому двигаемся последовательно – не отставая, но и не перегибая палку», – уточнил глава Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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