Депутаты Зауралья утвердили «коронавирусные» штрафы для родителей

В Курганской области будут штрафовать родителей, чьи дети нарушат режим самоизоляции. Суммы штрафа на внеочередном заседании определили депутаты региональной думы.

Курганские депутаты внесли поправки в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Курганской области». «Изменения приняты в связи с введением режима повышенной готовности, предусматривающего ограничение проведения массовых мероприятий и соблюдение режима самоизоляции для минимизации риска заражения окружающих новой коронавирусной инфекцией», – сообщается в пояснительной записке. Если несовершеннолетние дети покинуть свое жилье без сопровождения взрослых, то родители заплатят штраф от 500 до 1 тыс рублей. Наказание для должностных лиц – от 2 до 3 тыс рублей.

«Допущение нахождения несовершеннолетнего без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах, предназначенных для торговли, общественного питания, развлечений, досуга, влечет наложение административного штрафа», – резюмировали в облдуме Курганской области.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России с 28 марта по 5 апреля по решению президента Владимира Путина введены недельные каникулы. 31 марта оперативный штаб Курганской области принял решение о переводе региона в режим всеобщей самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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