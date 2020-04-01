В Курганской области отменяются автобусные рейсы между регионами

В Курганской области со 2 апреля временно прекращаются межрегиональные перевозки. Отменяются рейсы пассажирских автобусов по нескольким направлениям.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, с завтрашнего дня не будут осуществляться рейсы Курган-Челябинск, Курган-Екатеринбург, Курган-Пермь, Курган-Сургут, Курган-Ханты-Мансийск, Курган-Нижневартовск.

«В регионе приостановлено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в том числе следующих транзитом по территории Курганской области. Это сделано в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения Курганской области», – заявили в областном правительстве. Рейсы отменены до особого распоряжения оперативного штаба.

С 1 апреля в Курганской области введен режим всеобщей самоизоляции. Курганцев просят не покидать свои дома. Можно посещать лишь ближайшие к дому продуктовые магазины, аптеки. На улице запрещено появляться несовершеннолетним. Как сообщал «Новый День», 31 марта депутаты областной думы определили размер штрафа для родителей. Если несовершеннолетние дети покинуть свое жилье без сопровождения взрослых, то сумма штраф составит от 500 до 1 тыс рублей. Пожилых людей необходимым будут снабжать волонтеры.

Курган, Дарья Котова

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