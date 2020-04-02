Мэрия Кургана ищет банк, чтобы взять кредит на покрытие дефицита бюджета

Администрация Кургана готова занять в банках 97 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен аукцион на открытие кредитной линии. Как сообщается в материалах закупки, средства привлекаются на покрытие дефицита городского бюджета и для погашения долгов мэрии. Срок кредитования – три года.

Заявки от участников торгов принимаются до 23 апреля, итоги аукциона будут подведены 27 апреля. Закупку объявил городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. Это второй кредит, который с начала 2020 года берет мэрия Кургана. В феврале горадминистрация объявила конкурс на открытие кредитной линии с лимитом 445,5 млн рублей. Победителем был признан Сбербанк.

Напомним, что доходы Кургана в 2020 году планируются на уровне 6,582 млрд рублей. Расходная часть – 6,841 млрд рублей. Таким образом дефицит превысит 259 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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