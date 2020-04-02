«Не поймут только отбросы»: губернатора Шумкова просят ввести «сухой закон» на время пандемии COVID-19

Житель Кургана Виктор Гареев разместил на портале Change.org петицию с требованием закрыть в регионе все алкомаркеты в связи с введенном в Зауралье режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Курганец обращается непосредственно к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и объясняет свою инициативу тем, что многие во вермя вынужденных каникул «не могут проводить свой досуг достойно».

Формулировка петиции дословно звучит так: «Закрыть в Курганской области все алкомаркеты и ограничить продажу спиртного».

«В области стартовал режим повышенной готовности, люди обязаны сидеть на самоизоляции дома. Большая часть населения не работают. Многие не могут проводить свой досуг достойно: читать книги, смотреть фильмы, общаться с семьей. Отдельные личности предпочитают атаковать магазины и покупать спиртное. Посмотрите на статистику других регионов: сразу на 40% возросло количество преступлений – они все от алкоголя, возрастет количество инцидентов домашнего насилия, отравления алкоголем, бытовых преступлений», – цитата из петиции.

Автор предложения уверен, что здравомыслящие люди будут благодарны губернатору Вадиму Шумкову за «сухой закон». «Отбросы, которые привыкли выпивать чуть ли не каждый день, конечно, не скажут вам «спасибо». Но другие граждане, уж поверьте, будут вас благодарить», – уверен Виктор Гареев. Он также уверен в том, что если оградить жителей области от спиртного, это спасет тысячи человеческих жизней, судеб.

Петиция была зарегистрирована 1 апреля. Пока ее подписали более 20 человек. Оставлен один комментарий: «Полностью согласна».

В Курганской области, как и в других регионах РФ, с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Неделя с 28 марта по 5 апреля по указу президента страны Владимира Путина объявлена нерабочей.

Курган, Дарья Котова

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