В Курганской области определили территории, где боятся повторения лесных пожаров

Курганский губернатор Вадим Шумков издал постановление об утверждении перечня территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и датирован 1 апреля.

В постановлении губернатора Курганской области указаны 15 территорий, общее количество населенных пунктов – 57. Особое место в списке занимает Кетовский район, где от лесных пожаров могут пострадать 19 сел и поселков, включая село Кетово. В список также включен Курган.

Напомним, в мае 2019 года Зауралье пострадало от серии очень сильных лесных пожаров. Справиться с бедствием региону, в том числе, помогали военные, привлекалась авиация Центрального военного округа.

Власти Кургана с 1 апреля 2020 года уже ввели особый противопожарный режим. С 1 по 21 апреля запрещается посещать городские леса, под запретом сжигание мусора и травы.

Курган, Дарья Котова

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