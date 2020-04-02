Жителей Зауралья пугают фейком о санобрабоке улиц с помощью военной авиации

Жители Курганской области пугают друг друга фейковой информацией в мессенджерах. Тиражируется сообщение о том, что из-за коронавируса дома и улицы в Зауралье будут дезинфицировать с помощью вертолетов.

«Сегодня в 23:00 и до 05:00 утра вертолеты будут распылять средства для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить», – такой текст передают друг другу жители региона. Оперативный штаб Курганской области сообщает, что данная новость – фейк. И население просят фейковую новость не распространять.

В Курганской области с 1 января введен режим всеобщей самоизоляции. По указу президента страны Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В среду, 2 апреля, глава государства заявил о продлении выходных до 30 апреля. «Прошу граждан следовать указаниям врачей, беречь себя и близких. Общая ответственность крайне важна», – обратился 2 апреля к россиянам Путин.

Курган, Дарья Котова

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