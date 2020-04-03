Пьяный курганец угнал машину скорой помощи, чтобы уехать домой

В Курганской области силами Росгвардии пришлось задерживать угонщика кареты скорой помощи. Как сообщает УМВД по Курганской области, угонщиком оказался нетрезвый 36-летний житель села Арсеновка.

В полицейском главке уточняют, что 36-летний ранее судимый неработающий житель села Арсеновка накануне ночью проник на огороженную территорию больницы в селе Глядянское. И там он присмотрел машину, чтобы уехать домой – в соседнее село.

«Воспользовавшись тем, что водитель автомобиля скорой помощи отвлекся, он сел в машину и попытался объехать шлагбаум. Однако выехать с территории не успел, был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», – уточняют в УМВД.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас автоугонщик находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое грозит курганцу, тюремный срок до 5 лет.

Курган, Притобольный район, Дарья Котова

Курган, Притобольный район. Другие новости 02.04.20

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