Любой вопрос про COVID-19: в Зауралье запущена горячая линия по коронавирусу

В Курганской области с 3 апреля начинает работу круглосуточная горячая линия по коронавирусу. Такое решение принято оперативным штабом региона.

«Жители Зауралья могут задать любой вопрос по COVID-19, получить оперативную информацию по мерам профилактики заболевания, а также принимаемым в регионе мерам по недопущению распространения эпидемии», – сообщает оперштаб. Вопросы курганцев принимаются круглосуточно по телефону 8-3522-44-36-88. Связь с жителями региона организована на базе ГБУ «Многопрофильный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Курганской области, если сравнивать с регионами УрФО, остается стабильной. Был зарегистрирован только один случай коронавируса – заболела девочка, посещавшая в марте Европу. Ребенок уже здоров и выписан из больницы.

Курган, Дарья Котова

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