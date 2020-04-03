В Курганской области отменили весенний сезон охоты, коронавирус ни при чем

Весенний сезон охоты, который в Курганской области должен был открыться 29 апреля, отменяется. Об этом 3 апреля сообщил первый заместитель директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Рудницкий.

Новость для охотников г-н Рудницкий объяснил не только ограничительными мерами, введенными в России из-за коронавируса. Отмена сезона в Зауралье также связана со снижением численности дичи, плюс – вмешалась и погода.

«С точки зрения охотхозяйственной деятельности – по данным официального учета, на территории Курганской области наблюдается устойчивое снижение численности водоплавающей дичи. Так, численность речных уток сократилась за последние 10 лет в 2,8 раза, численность нырковых уток – в 5 раз. Это дает нам основание принять решение о закрытии охоты»,– заявил представитель профильного департамента Рудницкий.

Он также отметил, что охотникам придется посидеть дома и из-за резкого снеготаяния. «Сейчас наблюдается резкое снеготаяние на территории области, что повышает фактор возникновения лесных пожаров. Закрытие охоты будет дополнительной мерой по исключению случаев возникновения пожаров. Прошу отнестись к этому с пониманием», – пояснил Роман Рудницкий.

Весенний сезон охоты на юге региона должен был проходить с 29 апреля по 3 мая, на севере – с 4 по 8 мая. Первый заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркнул, что соблюдение запрета на охоту будет строго контролироваться. Инспекторы совместно с Росгвардией будут регулярно проводить рейды. Кроме того, данные на нарушителей режима самоизоляции, которые находятся в лесу не по служебной необходимости, будут передаваться в соответствующие ведомства, которые также будут рассматривать применение штрафных санкций к нарушителям.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.04.20

Любой вопрос про COVID-19: в Зауралье запущена горячая линия по коронавирусу. / Пьяный курганец угнал машину скорой помощи, чтобы уехать домой. / Жителей Зауралья пугают фейком о санобрабоке улиц с помощью военной авиации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»