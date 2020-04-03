В Курганской области второй случай коронавируса: COVID-19 завезла жительница Москвы

3 апреля в Курганской области зарегистрирован второй подтвержденный случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Как уточнил губернатор Курганской области Вадим Шумков, коронавирус обнаружен у жительницы Москвы, она приехала в Курган к родственникам.

«Девушка в больнице, чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает в легкой форме. Сейчас медики обследуют порядка ста человек, которые с ней контактировали», – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вадим Шумков.

Напомним, первый случай COVID-19 в Зауралье подтвердили у ребенка. Девочка с семьей в марте посетила Испанию. Юная пациентка уже выздоровела и 30 марта ее выписали из больницы.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.04.20

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