В Курганской области третий случай коронавируса. Заявление Шумкова без купюр

В Курганской области коронавирус подтвердился у третьего человека. Как сообщил в социальных сетях губернатор Вадим Шумков, заболевшая – студентка курганского техникума. Глава региона посвятил ситуации в регионе большой пост, он был размещен 5 апреля вечером на странице Шумкова «ВКонтакте». Публикуем без сокращений.

«Добрый день, друзья. Поручил коллегам из департамента экономики просчитать, с каких ещё отраслей и объектов обязательного функционирования мы можем начать последовательно снимать ограничения на следующей неделе. Решения будут готовиться на основе плотных консультаций с общественными и отраслевыми организациями бизнеса и эпидемиологами.

Роспотребнадзор определит перечень обязательных условий для их работы, которые нужно будет строго соблюдать.

В субботу пришёл положительный анализ ещё одной девочки – учащейся курганского техникума. Сейчас отрабатываем её контакты. Для любителей крайних мер – ни сжечь, ни расстрелять её не получится, она уехала в Казахстан, откуда мы и получили информацию.

Также быстро отработали и получили отрицательное заключение по водителю-дальнобойщику, проезжавшему через регион. Ему стало плохо, вызвали «скорую». Оказалось, просто пневмония.

Для информации – с начала марта в РФ разными путями въехали более 8000 лиц, получавших заграничные паспорта в Курганской области. Адреса их постоянного проживания и регистрации часто неактуальны либо недостоверны. По всем ведётся работа.

Более двухсот тысяч жителей Курганской области постоянно либо временно проживают или работают в других регионах страны, в том числе, с менее благополучной эпидситуацией. Потому, предлагая сжечь либо расстрелять очередного заболевшего, будьте готовы к тому, что это может оказаться ваш муж, отец или ребёнок.

Рейсы на Москву ограничены. Сейчас Минтранс рассматривает обращение по их отмене. Транссиб с поездами дальнего следования и автотрассы никто перекрывать не даст, любые фантазии по этому поводу незаконны. Ситуация с масками и иными средствами защиты и оборудованием по стране плюс-минус одинакова, за исключением нескольких наиболее «богатых» городов, имеющих новые больницы с ИВЛ.

Порядка 300 жителей Курганской области ежегодно погибают в ДТП. У тысяч и тысяч ежегодно заболевающих ВИЧ, гепатитом, туберкулезом, онкологией, количество летальных исходов, к сожалению, в десятки раз выше.

Новый вирус пугает скоростью распространения, спецификой осложнений, у медиков пока нет полной картины, как с ним бороться и какая должна быть профилактика. Во всем мире. Именно для этого всем нужно время – чтобы тормозить его распространение. Поведение испуганного человека понятно. Но даже в таком состоянии надо оставаться человеком. Предлагайте реальные вещи, входящие в наши полномочия, и я вас поддержу.

Касательно налоговых льгот и выплат. Нет смысла троллить друг друга мерами, которые предлагают несколько наиболее состоятельных регионов. Во-первых, там сумма остатков на счетах – сотни миллиардов рублей от ранее поступивших налогов. Во-вторых, там просевшие отрасли формировали огромный пласт и занятости, и городской экономики, не находившейся «в тени». У Курганской области «в наследстве»: 70% её расходов – это внешние строго целевые дотации, ноль собственных накоплений и огромный госдолг. От ноля с минусом сложно что-то предоставить.

Вместе с тем, обсуждаем, что дополнительно можем сделать к тому, что я уже заявил ранее (отсрочки по аренде, займы под 0.1%, субсидии на новое оборудование). Анализируем каждый договор подряда или заказ, чтобы его могли выполнять местные предприятия и предприниматели из просевших отраслей, включая производство масок и средств защиты. Также формируем перечень общественных работ (чистка территорий, благоустройство, общестрой) для тех, кто потерял работу, включая микробизнес.

Полтора года назад, начиная наше общение, я сказал, что не интригую и говорю правду, заочно уважая собеседника. Эта позиция обязательно должна быть двусторонней. Уверен, так и будет в дальнейшем. Спасибо вам друзья».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.04.20

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