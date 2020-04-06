Города и села Зауралья обработают бактерицидными средствами

Дороги Кургана и административных центров области будут обработаны бактерицидными средствами. В столице Зауралья такая работа уже началась. Как сообщает губернатор Вадим Шумков, он дал поручение администрациям других территорий наладить такую же обработку центральных улиц к 10 апреля. Об этом Шумков 6 апреля написал в своем аккаунте в Инстаграм.

Дезинфекция Кургана уже началась. Обработка происходит вечером, когда на улицах никого нет. «Но если вы оказались поблизости – лучше отойти на безопасное расстояние», – сообщается в инстаграм Шумкова. С помощью распылителя средство попадает не только на проезжую часть, но и на тротуары и остановочные комплексы.

Курган моют с помощью техники МУП «Специализированное дорожное предприятие». Как сообщил директор МУПа Иван Ситников, ежедневно на линию выходят восемь единиц техники.

Как уточняет мэрия Кургана, столицу Зауралья бактерицидными средствами обрабатывают с 4 апреля – в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Уборка начинается с 22 часов.

«Администрация города Кургана обращается к гражданам не выходить в указанное время на улицу, не выгуливать своих домашних питомцев, а оставаться в своих домах и квартирах. Обработка будет производиться механизировано веерным распределением водного раствора», – уточнили в мэрии.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.04.20

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