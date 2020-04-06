Штормовое предупреждение: на Зауралье надвигаются снег и ураганный ветер

В Курганской области 7 апреля ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об ухудшении погоды жителей Кургана предупреждают также мэрия города и региональное управление МЧС. В оперативном ведомстве уточняют, что ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ухудшение погоды начнется утром 7 апреля, непогода продлится весь день. В среду, 8 апреля, ветер чуть стихнет, но прогнозируются порывы до 15-18 метров в секунду.

«Специалисты предупреждают, что в таких условиях повышается вероятность обрывов линий электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли. Ни в коем случае не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», – обратились в мэрии Кургана к жителям города.

Курган, Дарья Котова

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