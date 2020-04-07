В Кургане иномарка насмерть сбила пешехода

В Кургане на 5-м км шоссе Тюнина 31-летний водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Как сообщили 7 апреля «Новому Дню» в городской ГИБДД, пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Смертельная авария произошла в 00:36 часов. Водитель автомобиля «Мазда СХ-7» ехал по шоссе Тюнина в сторону ул. Яблоневой. 45-летний пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Нарушил ли водитель иномарки скоростной режим, в автоинспекции пока не уточняют – ведется следствие.

Курган, Дарья Котова

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