Сбежать от вируса в деревню: курганцам напомнили про «сельские» программы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 7 апреля, вновь лично обратился к жителям области. На своей странице «ВКонтакте» глава региона отметил, что «коронавирусный» кризис в первую очередь больно бьет по крупным городам и городской экономике. Для тех, кто готов обосноваться в селе, региональный кабмин с 2019 года предлагает несколько подкрепленных финансами программ.

«Уже достаточно давно сторонникам чрезмерной агломеризации мы напоминаем, что в такой стране как Россия, с её просторами «от океана до океана», расселение должно происходить не только «по вертикали», а больше «по горизонтали», с основным акцентом на создание и развитие реального сектора экономики», – написал в своем посте Шумков и напомнил, что в регионе еще до пандемии COVID-19 были разработаны программы помощи. Это и жилищные программы, и субсидирование бизнес-проектов.

В Зауралье на льготных условиях и без торгов можно получить земельный участок под строительство дома. «В течение трех лет построили дом или родили ребёнка – земля переходит в собственность бесплатно (можно получить 1 Га под ЛПХ или от 4 до 20 соток под ИЖС)», – напоминает Шумков.

С 2019 года запущена и действует программа, в рамках которой некоторые категории курганцев могут получить домокомплект с баней. Это набор бруса, который собирается в дом. Набор комплекта жителям региона выдают за 105 тыс рублей, что в три раза ниже рыночной цены.

«Дополнительные льготы для сельской местности. Если покупаете жильё на такой территории, мы компенсируем 300 тыс. на оплату первого взноса по ипотеке через нашу ипотечную корпорацию – КИЖК. Также даём до 500 тыс. рублей на строительство или приобретение своего нового дома в сельской местности. Действуют программы льготных займов в 3% годовых – на сумму до 300 тыс. для достройки или ремонта (региональная программа «Свой дом») и до 3 млн рублей (федеральная программа «Сельская ипотека»), – перечислил меры поддержки губернатор Шумков.

Еще часть «сельских» программ напрямую связана с поддержкой бизнеса, в том числе – аграрного. Так, жители Курганской области могут без торгов и бесплатно получить 100 га земли под фермерское хозяйство.

«Также приглашаем вас заходить с бизнесом в индустриальные парки, которые создаются на территории региона – это готовые цеха по льготной стоимости, либо готовые льготные площадки с сетями под строительство. Инвестиционное агентство софинансирует минипроекты займами под 0,1% до 5 млн рублей на свой минибизнес (ферма, услуга, производство). Гранты до 5 млн. рублей можно получить по программам «Начинающий фермер» и «Агростартап», а до 30 млн. рублей – «Семейная ферма». Готовы субсидировать приобретение нового оборудования до 50% его стоимости, через первый взнос по его лизингу, без учёта НДС», – напомнил курганцам Шумков.

Курган, Дарья Котова

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