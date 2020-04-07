В Курганской области из-за шквалистого ветра и снегопада парализовано движение

В Курганской области 7 апреля из-за непогоды ограничено движение пассажирского транспорта. В том числе пока закрыты дороги регионального или межмуниципального значения. Об этом сообщает ГИБДД региона.

«Сильный ветер, выпадение большого количества осадков в виде снега, образования зимней скользкости может привести к реальной угрозе безопасности дорожного движения», – объяснили в автоинспекции Зауралья.

Водителям рекомендовано отказаться от поездок. «На данный момент дорожными организациями проводится работа по уборке снега с проезжей части и ликвидации зимней скользкости. По мере стабилизации обстановки на дорогах области ограничение будет снято», – добавили в ГИБДД.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области накануне было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. В социальных сетях курганцы активно выкладывают фотографии заснеженных улиц и комментируют «день жестянщика».

Курган, Дарья Котова

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