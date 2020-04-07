Страшнее Армагеддона: в Зауралье после стихийного бедствия озвучен новый тревожный прогноз

В Курганской области, где сегодня шквалистый ветер срывает крыши и валит деревья, ситуация к вечеру усложнится.

Как сообщает региональное управление МЧС, штормовое предупреждение, объявленное 6 апреля, не снимается, а усиливается. Ночью 8 апреля в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Также продолжится метель. В региональном гидрометцентре предупреждают, что ветер может даже усилиться до 30 метров в секунду. Через Курган пройдет циклон.

Все оперативные службы призывают курганцев не выходить из дома. Ситуация очень серьезная. Правительству Курганской области пришлось организовать заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихии. Обстановка усложняется тем, что из-за сильных порывов ветра произошли порывы электропроводов.

По данным на 14 часов отключения были зафиксированы в 65 населенных пунктах Зауралья, без света остались 8 226 человек. Так, в Кетовском районе без электричества остались 240 домов, в Половинском районе – 1973 дома, в Юргамышском районе – 332 дома, в Альменевском районе – 261 дом, в Белозерском районе – 875 домов. В Сафакулевском районе повреждена линия 110 киловольт, без электричества остались 763 человека.

«В связи с ураганным ветром и снегопадом подразделения СУЭНКО в Курганской области перешли на особый режим работы. Электроснабжение, нарушенное стихией, восстанавливает 91 бригада (236 человек). Задействована 91 единица техники. Однако ремонт осложняется неблагоприятными погодными условиями», – уточняют в пресс-службе губернатора Курганской области.

Там также призывают жителей Зауралья соблюдать в эти дни и часы максимальную осторожность. «Если возникла необходимость выйти на улицу – нужно держаться подальше от рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей. Также стоит ограничить использование личного автотранспорта. Телефоны экстренных служб: «101», «112»», – напомнили в облправительстве.

Как сообщал «Новый День», в социальных сетях десятки видео роликов и фотографий, в которых курганцы рассказывают про разгул стихии. Люди сообщают о том, что ветер срывает кровлю домов, переворачивает остановочные павильоны, валит деревья. Так, в центре Кургана с корнем вырвана ель. И это не единичный случай.

Сегодня из-за непогоды также были закрыты дороги регионального или межмуниципального значения. Автомобилистов в ГИБДД настоятельно просят отказаться от поездок.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.04.20

В Зауралье шквалистый ветер сносит крыши, переворачивает остановки, в домах нет света. / В лесах Курганской области ужесточат противопожарный режим. / В Курганской области из-за шквалистого ветра и снегопада парализовано движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»