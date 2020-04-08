Ситуация менялась каждый час: как Курганская область пережила удар стихии

В Курганской области, на которую 7-8 апреля обрушились метель и ветер до 25 метров в секунду, продолжают ликвидировать последствия шторма. Аварийные и оперативные службы работают круглосуточно. Ущерб еще уточняется. Губернатор Вадим Шумков обрисовал масштаб проблемы.

«Ситуация с прошедшим в регионе снежным циклоном менялась каждый час», – написал 8 апреля в своем Инстаграм Шумков. К вечеру 7 апреля были обесточены более 3500 жилых и нежилых домов в 12 районах области. «Полетели одновременно десятки подстанций», – добавил глава региона.

Всю ночь сотрудники МЧС, автоинспекторы, сотрудники областного правительства, подрядные организации на федеральной трассе «Иртыш» растаскивали три затора: в снежный плен попали несколько сотен машин. Людей эвакуировали и вывозили на спецтехнике.

«Спасибо тем, кто в метель вез дополнительные генераторы и всю ночь грел обесточенные медицинские объекты, где вышли из строя подстанции. Спасибо тем, кто всю ночь координировал в штабах все указанные процессы. Спасибо вам всем, ребята. Вы показали, что вне зависимости от должности, места работы вы все – единое общество и единый народ, способный решать даже самые сложные задачи, вытаскивая друг друга из беды», – написал Шумков.

Пока не удалось полностью восстановить электроснабжение, учитывая масштаб повреждений. Как сообщал «Новый День», вчера электроснабжение одномоментно восстанавливали 108 ремонтных бригад, это 414 человек.

«Сейчас идет уточнение объемов разрушений по всем муниципалитетам. Сегодня продолжим их ликвидировать», – добавил губернатор.

На Зауралье 7 апреля и ночью 8 апреля обрушился снежный циклон, ситуацию усложнял шквалистый ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Ветер срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. В правительстве Курганской области вчера был созван оперативный штаб, который возглавил Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.04.20

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