В Зауралье утвердили штрафы для нарушителей карантина

Дума Курганской области в среду, 8 апреля, утвердила штрафы для жителей области, которые нарушают введенные из-за коронавируса ограничения.

За нарушение объявленного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 2 тыс рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тыс рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 30 до 40 тыс рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются.

«Также устанавливается, что совершение административного правонарушения с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 15000 до 25000 рублей; на юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 35000 до 45000 рублей», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Финансовое наказание стало возможным после внесенных сегодня изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

Срочность принятия решения спикер облдумы Дмитрий Фролов объяснил ситуацией с распространением коронавируса и отметил, что это вынужденные меры.

«Правом составлять протоколы наделяются уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления, а также управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области», – уточнили в думе Зауралья.

По данным на 8 апреля в Курганской области официально зарегистрировано три случая коронавируса. Пока Зауралье по уровню заболеваемости самый благополучный регион в УрФО.

Режим повышенной готовности в Зауралье действует с марта. Сотрудники регионального УМВД уже выявили 38 граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой, были обязаны соблюдать карантин, но не сделали этого.

Курган, Дарья Котова

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