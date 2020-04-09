В Кургане иномарку намотало на столб, молодой водитель погиб на месте

В Кургане на перекрестке Голикова-Машиностроителей рано утром 9 апреля произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель на «Ауди» погиб на месте до приезда скорой помощи.

Как уточняет ГИБДД города, авария произошла в пять часов утра. Молодой водитель ехал по пр. Маршала Голикова в сторону пр. Машиностроителей. Не спрвился с управлением и врезался в электроопорный столб. Удар был такой силы, что от машины мало чего осталось.

23-летний мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой. В «Ауди» был только водитель. В автоинспекции пока не готовы уточнить, с какой скоростью ехала иномарка.

Курган, Дарья Котова

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