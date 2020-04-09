Глава Кургана Потапов инициировал в мэрии значимые кадровые рокировки

В мэрии Кургана готовятся знаковые кадровые перестановки. Как стало известно агентству «Новый День», заявление на увольнение написал глава департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров. По данным инсайдеров, его место займёт заместитель – Ульяна Иванова. Пока в статусе исполняющего обязанности директора.

Нового руководителя департамента экономического развития должны предоставить коллективу 10 апреля. Должность заметная – директор департамента подчиняется напрямую главе города Андрею Потапову. По версии собеседника агентства, именно мэр и стал инициатором перестановок.

«Сегодня состоялось совещание, на котором присутствовали руководители различных департаментов, управленцы. В разгар совещания Комогоров решил поболтать по телефону, что вызвало недовольство мэра. Потапов сделал замечание Комогорову и сказал, что все, кого не устраивает действующий порядок, могут уходить. И Комогоров принёс заявление на увольнение», – рассказывает собеседник агентства.

Градоначальник давно был недоволен работой экономического блока и в частности, главы департамента. Сейчас эта сфера выходит на первый план, она стала проблемной и болезненной – пандемия коронавируса и связанные с нею ограничительные меры привели к ухудшению экономического положения, к большим потерям бизнеса.

«Комогоров и раньше не вполне справлялся с объёмом работы. В нынешних условиях его работа вообще не видна», – добавил собеседник.

В пресс-службе администрации агентству «Новый День» не подтвердили, но и не опровергли будущее назначение. Как сообщила пресс-секретарь Елена Бессонова, она не видела никаких документов об увольнении г-на Комогорова и не владеет информацией о назначении Ульяны Ивановой.

Про саму г-жу Иванову известно немного. В мэрии она всего два месяца. Ранее она работала в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» и занималась, в основном, экспортом и продвижением курганских предприятий. Согласно официальной справке, г-жа Иванова окончила Страсбургский университет (Франция), имеет дипломы магистратуры в области «Политические и социальные науки» по направлению «Европейские и международные исследования» и специальности «История международных отношений и процесс региональной интеграции». До 2019 года она работала в Тюмени.

На звонок журналиста «Новый День» Ульяна Иванова не ответила.

Курган, Наталья Ефремова

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