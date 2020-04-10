Известный телемедик России хочет помочь Кургану со средствами защиты для сотрудников инфекционной больницы

Ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева пообещала помочь курганской инфекционной больнице (где лежат больные с коронавирусом) с защитой для медиков – защитными костюмами, респираторами, очками. Узнав о том, что сейчас госпиталь испытывает дефицит таких изделий, она пообещала рассмотреть возможность оказания помощи. Телеведущая предложила найти спонсоров, которые могли бы предоставить всё необходимое для сотрудников. Об этом рассказал источник агентства в департаменте здравоохранения Курганской области.

Как выяснилось, о проблеме Малышева узнала от самих медиков. Она позвонила в региональный департамент здравоохранения и предложила поучаствовать в съемках телевизионной передаче «Док ток» Александра Гордона на «Первом канале».

Напомним, в Курганской области в инфекционном госпитале находятся двое заражённых COVID-19. Больница, по данным региональных чиновников, ещё только комплектуется оборудованием, медикаментами и СИЗ. В оперативном штабе Курганской области 9 апреля сообщали, что регион прикладывает все усилия для того, чтобы необходимые средства были поставлены в полном объёме.

Однако, как пояснила глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина, быстро получить необходимые очки и костюмы не удаётся.

«В Курганской области в марте 2020 года был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Мы начали в срочном порядке готовится к приёму больных, закупать технику, оборудование СИЗ. Некоторые торги все ещё в процессе – это длительная процедура. Кроме того, предприятия страны не справляются с потребностью, на всех средств защиты не хватает», – заявила г-жа Кокорина.

По её словам, регион использует различные варианты решения проблемы. «Не так давно на таможне была задержана партия масок, перчаток, дезинфицирующих средств, которые планировали нелегально вывезти за границу. Таможенники изъяли товар и передали нам – мы будем использовать его в наших медучреждениях», – уточнила глава Депздрава и добавила, что также департаментом заключаются контракты на поставку средств индивидуальной защиты и медоборудования, в том числе на 100-процентное обеспечение региона ИВЛ.

Она подтвердила, что ей звонила Елена Малышева и просила дать пояснения – чего и в каком количестве не хватает в инфекционном госпитале, а также предлагала спонсорскую помощь.

Отметим, ситуация с комплектованием больниц тяжёлая во многих регионах страны. Медики жалуются на отсутствие элементарных масок. Регионы начали срочное перепрофилирование своих предприятий для того, чтобы изготавливать такие изделия по мере необходимости.

Получить комментарии самой Елены Малышевой агентству не удалось – на звонок ответил ее помощник и сообщил, что она на съёмках программы и освободится поздно.

Курган, Дарья Котова

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