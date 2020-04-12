Курганцы смогут получить электронный пропуск на выход из дома через WhatsApp и Viber или на специальном сайте

В Курганской области упрощен порядок получения электронных разрешений для передвижения в период самоизоляции. Региональное правительство оперативно отреагировало на просьбы жителей сделать систему электронных разрешений более удобной и привязать ее к популярным мессенджерам. Теперь при выходе и дома для получения услуги или приобретения товаров, можно послать на номер: +7(903)767-26-68 не только обычную смс, но и написать сообщение в WhatsApp или Viber.
В тексте сообщения теперь достаточно указать номер паспорта (без серии) и цифровой код цели выхода из дома.
В пресс-службе правительства акцентируют внимание жителей на том, что ответа на смс не поступит. Программа настроена таким образом, что только фиксирует факт доставки сообщения и время.
«С 13 апреля станет обязательным при выходе из дома иметь при себе специальное разрешение. Оно может быть трёх видов. Это справка от работодателя, цифровое смс-разрешение в виде запроса на телефон либо в мессенджерах, либо случаи без получения разрешения (в том числе, когда нужно купить продукты и товары первой необходимости в ближайшем магазине, когда нужно выгулять питомца, когда нужна экстренная медпомощь)», – пояснила временно исполняющий обязанности директора департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.
Она уточнила, что если у человека нет возможности отправить смс или сообщение в WhatsApp или Viber, то можно зайти на сайт и внести в систему запрос на выход из дома по прямой ссылке.
Кроме этого, сейчас прорабатывается возможность отправки запроса на выдачу пропуска по обычному телефону.
Напомним список целей:
1) получение государственных и муниципальных услуг;
2) сопровождение несовершеннолетнего;
3) посещение медицинской или ветеринарной организации;
4) участие в похоронах;
5) выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома);
6) следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
7) посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи;
8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам;
9) посещение религиозных объектов.
Пример: для паспорта с номером 123456 отправляется СМС с текстом для целей сопровождения несовершеннолетнего ребенка: 123456 2
Цифровое разрешение действует в течение одного часа. В течение суток гражданин может получить не более двух цифровых разрешений. То есть находится вне дома можно не более двух часов. При себе необходимо иметь паспорт.
В каких случаях не нужно направлять запрос на цифровое разрешение:
1) нужна экстренная медицинская помощь;
2) нужно приобрести товары/услуги первой необходимости в ближайшем магазине/аптеке;
3) нужно выгулять домашнее животное на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома;
4) вынести мусор до ближайших контейнеров;
5) при передвижении к месту работы (при наличии справки от работодателя);
6) для исполнения служебных перемещений (при наличии справки от работодателя);
7) волонтерам для доставки лекарства, продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся (при наличии справки от волонтерской организации).
Полностью трансляцию пресс-конференции Гульжан Фахрутдиновой можно посмотреть здесь:
https://vk.com/wall-28989304_8438?z=video-28989304_456239395%2F33f83e5b8a81b9d0cd%2Fpl_post_-28989304_8438
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 12.04.20
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