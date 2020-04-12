Еще шестеро курганцев госпитализированы с коронавирусом, на карантин посажено целое село (ФОТО)

В Курганской области зафиксирован четвертый случай коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инфекцию подхватил житель Альменевского района.

Мужчина съездил в Москву на личном автотранспорте и вернулся из столицы больным. Он госпитализирован в специализированную инфекционную больницу. У всех, кто контактировал с мужчиной, взяли анализы. У пятерых членов его семьи анализы показали условно положительный результат на Covid-19. Всех пятерых сегодня доставят в инфекционный госпиталь в Кургане. Подтверждение тестов будет завтра.

В настоящее время в районе проводятся необходимые санитарные мероприятия. На въезде в населённый пункт, где проживают заболевший и его родственники, устанавливаются блок-посты для контроля за въездом и выездом. Все контактные лица находятся на обязательной самоизоляции.

«Усилены патрули для контроля за соблюдением режима. В случае нарушения обязательных требований будут применяться штрафы, предусмотренные ст.6.3. КоАП – от 15 до 40 тыс. рублей. Последствия в случае заражения других людей еще более серьезные – от 150 до 300 тыс. рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность», – напоминают в пресс-службе.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.04.20

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