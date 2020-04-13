В Кургане возбуждено уголовное дело за призыв «физически уничтожать» людей

Силовики УФСБ Курганской области выявили факт экстремизма. 42-летний житель Кургана стал фигурантом уголовного дела из-за размещенного на своей странице «ВКонтакте» поста.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, мужчина опубликовал текст, в котором призывал «физически уничтожать представителей среднеазиатских национальностей».

Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы. В силовом ведомстве отметили, что курганец является «активным приверженцем экстремистских взглядов».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.04.20

В Курганской области режим самоизоляции продлен еще на неделю. / Курганские власти объяснили, как восполнят нехватку ИВЛ, перчаток и защитных костюмов для медиков. / Еще шестеро курганцев госпитализированы с коронавирусом, на карантин посажено целое село (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»