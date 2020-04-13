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Понедельник, 13 апреля 2020, 14:11 мск

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Чиновники Зауралья отдадут свои машины волонтерам, которые развозят еду пенсионерам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился передать часть машин из автопарка регионального кабмина волонтерам. Служебный автотранспорт добровольные помощники будут использовать для доставки продуктов и лекарств пожилым людям и инвалидам, соблюдающим режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 13 апреля, Шумков встретился с волонтерами. Он поблагодарил ребят и спросил, в какой помощи нуждаются сами волонтеры.

На сегодняшний день волонтерские штабы действуют во всех городах и районах. Они отработали уже более 500 заявок. Ребята передвигаются на такси, которое оплачивает ОНФ, или на личных автомобилях. Но транспорта периодически не хватает, в день поступает от 20 до 50 заявок.

«Сегодняшняя ситуация проявляет разные качества людей. Кто-то требует раздачи чего-то. Но многие люди, и я рад этому, объединяются и проявляют лучшие качества. Можно долго уповать на то, что кто-то нас должен спасти, кто-то нам должен помочь, а можно просто взять и сделать то, что мы можем сделать. Это самый главный жизненный посыл, и я бы хотел вас за это поблагодарить. Вы, несмотря на возраст, понимаете многие вещи, которые, возможно, не понимают многие люди старше вас», – обратился к волонтерам Зауралья Шумков.

Обратиться за помощью в волонтерский штаб региона может любой, кому действительно нужна помощь. Телефоны для приема заявок: 8-800-200-34-11 (горячая линия ОНФ) и – 8 (3522)25-03-03.

По данным на 13 апреля, в Курганской области зарегистрировано четыре случая коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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