На ремонт участка трассы «Иртыш» между Курганом и Кетово потратят более миллиарда рублей

Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Иртыш» на отрезке Курган – Кетовский район оценили в 1,153 млрд рублей.

На сайте госзакупок крупный дорожный лот был размещен 13 марта, но пока закупка проходит обязательное общественное обсуждение. Только после данной процедуры заказчик может объявлять торги.

Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства». В материалах закупки уточняется, что под капремонт попадает участок 248+259 км. Данный отрезок автодороги «Иртыш» связывает Курган с Кетовским районом. Проектная документация уже одобрена Главгосэкспертизой России.

Напомним, что весной дорожники – АО «УралАвтодор», продолжат начатый в 2019 году капитальный ремонт отрезка трассы «Иртыш» 276+000 – 286+000 км. Участок между Курганом и Варгашами должен быть сдан в октябре 2020 года. Как сообщал «Новый День», сумма контракта здесь составила 718,8 млн рублей. Работы, по данным материалов закупки, растянуты на два года – начались весной 2019 года. В пресс-службе «УралАвтодора» сообщают, что по итогам 2019 года было уложено порядка 5,5 км федеральной трассы.

Курган, Дарья Котова

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