Шумков урезает зарплаты чиновникам, чтобы помочь безработным курганцам во время пандемии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о сокращении заработной платы чиновникам, чтобы отдать деньги курганцам, оставшимся без дохода в период пандемии коронавируса. Об этом глава региона 14 апреля сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

«Мы с коллегами решили направить часть денег, идущих на оплату труда госслужащих правительства Курганской области. Попросил администрации муниципалитетов поступить так же. Прошу прощения у коллег за то, что физически не успел согласовать это со всеми. Уверен, что они меня поймут. Будем помогать», – написал Шумков.

Шумков напомнил, что курганцы, кто был трудоустроен официально, но сейчас потерял работу, могут оформить пособие по безработице – 12,3 тыс рублей. Это указ президента страны. «Для тех, кто официально нигде не числился и не уплачивал налоги, сумма меньше. Не всегда в этом виноваты сами люди. Разные бывают ситуации. Это жизнь», – написал Шумков. Он уточнил, что деньги, собранные с чиновников, будут направлены на помощь именно тем, кто потерял работу или доход. А решение урезать зарплаты госслужащих принято «в связи с отсутствием в бюджете отдельных средств на поддержку таких граждан».

Губернатор Зауралья также заявил, что исполнителям муниципальных и госконтрактов дано поручение «отработать возможность привлечения в качестве подрядчиков и субподрядчиков представителей микробизнеса, потерявших доход». «По этому вопросу обращайтесь в наш департамент экономики, а также к вашим главам. Спрашивайте у них про контракты, в которых вы можете поучаствовать как подрядчик или субподрядчик. Телефон департамента экономики: (3522) 429-401», – добавил глава региона.

Напмним, в марте в регионе был введен режим повышенной готовности. До 30 аперля россиянам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. В Курганской области с 28 марта не работают часть организаций и предприятий.

Губернатор Вадим Шумков напомнил, по каким телефонам курганцы могут обращаться за помощью или за консультацией. телефон регионального управления по труду и занятости – 8-3522-42-87-12. Телефон госинспекции труда – 8-3522-45-53-11.

Курган, Дарья Котова

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