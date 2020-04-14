В Курганской области выздоровели два человека с коронавирусом

В Курганской области инфекционную больницу покинули два пациента, переболевших COVID-19. Об этом 14 апреля сообщил главный врач Курганской областной инфекционной больницы Игорь Журавский. Выздоровела девушка из Москвы, прилетевшая в Курган, а также мужчина, летевший с ней в одном самолете.

«По данным на 17:00 14 апреля, в инфекционной больнице на лечении находятся семь пациентов, больных коронавирусом. У всех удовлетворительное состояние, тяжелых больных на ИВЛ в Курганской области нет», – прокомментировал Журавский.

Главный врач напомнил, что коронавирус у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, пожилых людей развивается очень быстро – до момента заражения и резкого ухудшения состояния, когда приходится применять искусственную вентиляцию легких, может пройти всего несколько часов. Медик еще раз призвал курганцев соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома до окончания эпидсезона.

«Я настоятельно рекомендую всем соблюдать строгий режим самоизоляции. Пожалейте своих близких и нас, врачей, которые каждый день заходят в эти боксы, борются за ваши жизни», – резюмировал главный врач инфекционной больницы.

Напомним, в Курганской области больных коронавирусом могут принимать две больницы – инфекционная и городская больница №2.

На 14 апреля в регионе было зарегистрировано 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели три человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.04.20

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