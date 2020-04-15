В Курганской области тесты на COVID-19 теперь будут делать в регионе

В Курганской области с 14 апреля начал работу референс-центр, в который поступают тесты на новую коронавирусную инфекцию. До этого анализы возили в другие регионы.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, референс-центр создан на базе вирусологической лаборатории Роспотребнадзора. «Это значит, что подтверждение анализа на новую короновирусную инфекцию осуществляется в регионе. Материал от больных и контактных с ними больше не нужно везти для повторного исследования в другие регионы. Это дает возможность максимально сократить время для постановки окончательного диагноза», – прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Курганской области Светлана Хомко.

По данным на 15 апреля в Зауралье общее количество заболевших – 11. За вчерашний день COVID-19 подтвердлся у семерых. Выздоровели три человека.

Курган, Дарья Котова

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