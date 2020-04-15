Мэрия Кургана проведет горячую линию по дистанционному обучению школьников

Для курганских родителей в пятницу, 17 апреля, заработает горячая линия по дистанционному обучению детей. На вопросы курганцев будет отвечать заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Елена Ситникова.

Звонки глава ведомства будет принимать всего полтора часа: с 9:00 до 10:30. Также родители, чьи дети в период пандемии коронавируса вынуждены учиться дистанционно, могут отправить свои вопросы заранее – на электронную почту dialog@kurgan-city.ru. Они принимаются до четверга, 16 апреля, до 15.00 часов. Непосредственно в пятницу до Елены Ситниковой можно дозвониться по телефону: 8-3522-42-88-81.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.04.20

В Курганской области тесты на COVID-19 теперь будут делать в регионе. / В Курганской области выздоровели два человека с коронавирусом. / Прихожане отпразднуют Пасху онлайн – в полпредстве решили, кто будет вести трансляцию из храмов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»