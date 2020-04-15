В Зауралье студентка ГИТИСа с COVID-19 кроет матом курганцев и грозит медикам судом

Блогосфера Курганской области второй день обсуждает видео-ролик студентки из Москвы, у которой официально подтвердился COVID-19. Девушка приехала в Шадринск к родителям, вскоре у нее появились симптомы ОРВИ. Она заболела новым коронавирусом сама, вскоре в ее окружении заболел еще один человек. Заболевшая гроизится засудить фельдшера за разглашение диагноза, а также просит курганцев «закрыть их поганые рты».

История началась с госпитализации девушки в инфекционную больницу, откуда она начала записывать видео-ролики и выкладывать их в своем аккаунте в Инстаграм. Аккаунт закрытый, но в шапке профиля сообщается, что девушка – актриса театра и кино, студентка ГИТИСа.

Как сообщает Znak.com, заболевшая написала заявление в полицию на фельдшера городской больницы за разглашение ее персональных данных и диагноза. Несколько дней назад, как она считает, сотрудник медучреждения «слил» ее имя в шадринские паблики в соцсети «ВКонтакте» и указал, что она больна коронавирусом, хотя официального подтверждения диагноза на тот момент не было. Такое заявление в УМВД Курганской области действительно поступило, подтверждают в полиции.

Затем в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте» появился новый ролик юной актрисы. Он был записан до того, как у больной лабораторно официально подтвердился факт COVID-19.

Девушка с помощью ненормативной лексики обращается к жителям Курганской области и просить, чтобы они не распространяли про нее информацию «из своих поганых ртов». «Чтобы вас также не привлекли к уголовной ответственности, как того человека, который написал про меня вот эту дичь», – уточняет автор видео-обращений.

Под роликом – сотни комментариев. Жители Курганской области осудили как манеру общения девушки, так и смысл ее претензий. Также люди заступаются за медиков, которые «правильно сделали, что предупредили».

«А у девушки вернее всего еще имеется диагноз «быдло обыкновенное». Противно, если честно, смотреть!», – пишет подписчица под ником Наталья. Некоторые пользователи соцсети потребовали, чтобы представители Роспотребнадзора, УМВД проверили поведение самой заболевшей, которая не соблюдала режим самоизоляции и могла заразить инфекцией других людей. «Просим, чтобы о результатах проверки надзирающие органы сообщили открыто и публично», – написал один из подписчиков.

Znak.com со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что студентка из Москвы действительно не соблюдала режим самоизоляции. «Новый День» обратился с запросом в УМВД по Курганской области и попросил уточнить, будут ли силовики проверять саму заболевшую. Ответ пока не поступил.

На данный момент в Шадринске два подтвержденных случая коронавируса. Это студентка из Москвы, а также одна женщина, которая контактировала с заболевшей.

Как сообщает администрация Шадринска, с 15 апреля в городе усиливаются меры безопасности. Въезды в город по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных действует пропускной режим.

«Сотрудники ДПС работают в рамках постановлений правительства Курганской области и администрации Шадринска. Они останавливают водителей транспортных средств и предупреждают, что передвижение допустимо только в случае необходимости и только по специальному разрешению, выданному работодателем, либо по СМС-запросу», – уточнили в пресс-службе мэрии Шадринска.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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