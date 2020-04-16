На трассе Курган-Екатеринбург из-за дорожных работ до сентября ограничат движение

С 1 мая по 15 сентября из-за дорожных работ будет ограничено движение на федеральной трассе Р-354, связывающей Курган с Екатеринбургом.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», дорожники начнут ремонтировать мост через реку Канаш и путепровод через скотопрогон на км 202+634 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

«Вводятся временные ограничения движения транспортных средств по сооружениям с 1 мая по 15 сентября 2020 года», – уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Под ограничениями подразумеваются снижение скорости и организация реверсивного движения. Схемы ограничения трафика уже утверждены.

Курган, Дарья Котова

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