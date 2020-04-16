В Зауралье чиновники помогают искать каналы экспортных продаж для пострадавшего от пандемии бизнеса

Заместитель курганского губернатора по экономической политике Владимир Архипов просит предпринимателей Зауралья связаться с Центром поддержки экспорта. Это структурное подразделение Инвестиционного агентства, которое готово помогать бизнесу искать новые каналы сбыта продукции.

«Услуга по поиску партнеров по экспорту – бесплатная для малого и среднего бизнеса, обращайтесь. Сегодня мы делаем все возможное в сложившихся условиях, чтобы поддержать наш бизнес», – заявил Владимир Архипов.

Замгубернатора отметил, что, к примеру, партнеров в Казахстане уже удалось найти для местной компании ООО «ФруктДжой». Курганский производитель будет экспортировать свои фруктовые чипсы, пастилу, арахисовую пасту, активированные орехи.

Курган, Дарья Котова

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