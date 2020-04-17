Шумков о благоустройстве: загаженные людьми территории чистят не «волшебные альпийские гномы»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Инстаграм поделился своими впечатлениями о весеннем благоустройстве столицы Зауралья.

«Сегодня проехали по некоторым точкам ремонта дорог и благоустройства территорий. В паре мест прошли по дворам. Стало заметно лучше, чем год назад, но до системных изменений нам еще очень далеко», – написал 17 апреля в своем аккаунте в Инстаграм губернатор.

Глава региона порадовался тому, что «становится меньше тех, кто истово верует, что загаженные нами леса и территории должны чистить и прибирать некие «волшебные альпийские гномы»».

«Вместе с тем, по неведомо как сложившейся традиции, между отдельными домами установились «как бы ничьи» погранично-межевые полосы, сплошь заваленные мусором», – отметил Шумков.

Управляющие компании такие места не обслуживали, мэрия Кургана их «не видела», а некоторые курганцы превращали территории под своими окнами в несанкционированные свалки.

«Городу дано поручение завершить разграничение территории между управляющими компаниями. А до того будем все чистить совместно», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.04.20

Жителям курганского поселка ради долгожданной дороги придется до осени потерпеть неудобства. / На Урале подсчитали «индекс кулича». / В Зауралье до конца апреля закрываются все кладбища. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»