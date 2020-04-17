Без паломников: Курганскую область во время Пасхи перекроют блок-постами

В Курганской области в субботу, 18 апреля, будет усилен контроль на въездах в регион. Заехать на территорию области можно будет только в исключительных случаях. Зауралье перекрывают из-за Пасхи.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на территорию Курганской области будут допускаться только жители региона, а также граждане, прибывшие из других субъектов РФ для лечения, участия в похоронах или выполнения служебных обязанностей (при наличии подтверждающих документов).

«Жители соседних регионов, желающие посетить службу в курганских храмах, въехать на территорию области не смогут в связи с действующим в настоящее время режимом самоизоляции», – уточнили в облправительстве.

Границы области будут охранять на всех въездах,на трассах. В Долматово и Чимеево, где расположены храмы и монастыри, установят блок-посты. В Чимеево, напомним, паломники приезжают ради чудотворной Чимеевской иконы Божьей Матери.

Напомним, курганская епархия призвала верующих отказаться от посещения храмов в период пандемии коронавируса. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил обратился к прихожанам с призывом смотреть лишь онлайн-трансляцию богослужений. Пасхальную службу митрополита будет транслировать региональный телеканал «Инфо24».

Курган, Дарья Котова

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