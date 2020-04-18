Пасхальный крестный ход в Кургане пройдет без участия прихожан

Курганцы не смогут принять участие в крестном ходе во время ночного пасхального богослужения. Такое решение принято в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

По его словам, тем, кто несмотря на пандемию все же решится прийти в храмы, необходимо помнить о мерах предосторожности – нужно иметь при себе медицинскую маску и соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра (в помещениях храмов нанесена специальная разметка).

«У кого нет масок, мы будем давать, у нас все это есть. Те, кто зайдут в храм, там и останутся. Те, кому не хватим места – будут стоять за храмом на определенном расстоянии друг от друга. Те, кто придут причаститься, смогут это сделать с соблюдением всех норм. Но можно перенести причастие и на другой день, мы приветствуем такое самосознание людей», – сказал в эфире программы «Вести Зауралье» митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Храмы в Курганской области в Пасху будут работать с соблюдением необходимых санитарных условий. Также необходимо учесть, что добираться домой после службы придется пешком или на личном транспорте. Развоз общественным транспортом не предусмотрен, а службы такси из-за пандемии могут работать в ночное время с перебоями.

Напомним, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ всем религиозным организация предписано не проводить обряды и церемонии с большим количеством людей.

В Курганской области ночное пасхальное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе будет транслироваться в прямом эфире на ТВ. Его можно будет увидеть в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» в ночь с 18 на 19 апреля у всех операторов кабельного телевидения на 21 кнопке.

Видео также будет доступно в группе в социальных сетях «ВКонтакте» Правительства области, Епархии, в сообществе «Коронавирус. Оперштаб Курганской области». Кроме того, начались онлайн-трансляции богослужений митрополита Курганского и Белозерского Даниила в сообществе Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/eparhiyakurgan.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.04.20

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