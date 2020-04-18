С 20 апреля в Курганской области расширится список организаций, для которых закончились каникулы

Оперативный штаб Курганской области обновил список организаций, которым с 20 апреля можно возобновить работу.

По данным оперштаба, в список попали организации, которые оказывают следующие услуги: кадастровых работ, адвокатские, аудиторские, юридические, бухгалтерские, оценочные, организации, оказывающие страховые услуги, агентства недвижимости. Требования не меняются: все организации работают по предварительной записи, сотрудники и посетители должны соблюдать меры безопасности, обрабатывать руки антисептиком, держать дистанцию 1,5 м.

С 20 апреля также значительно расширяется список торговых точек, которые могут начать работать дистанционно, то есть осуществлять курьерскую доставку товаров. Это магазины, которые реализуют мебель, спортивные товары, книги, канцелярские товары, одежду и обувь, детские товары, хозяйственные товары, а также бытовую химию.

«Также будут открыты небольшие предприятия бытовых услуг: ремонтные мастерские обуви, часов и т.п. Полный перечень будет опубликован на официальном сайте правительства Курганской области в разделе «Коронавирус. Официальная информация», – сообщили в пресс-службе губернатора.

С марта в области введен режим повышенной готовности. Режим самоизоляции должны соблюдать все граждане, чьи предприятия и организации не включены в список работающих. Остальные не должны покидать место проживания за исключением ситуации, когда необходимо выйти в магазин, посетить аптеку, посетить работающие организации, погулять с собакой. Люди старше 65 лет не должны выходить из дома – пенсионеры в группе риска. Продукты и лекарства им доставляются на дом.

По данным на 17 апреля в Курганской области выявлено 13 случаев коронавирусной инфекции.

Курган, Дарья Котова

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