Кто работает с 20 апреля: в Курганской области для бизнеса составлена именная таблица

Власти Курганской области, расширив список работающих с 20 апреля организаций, подготовили для предпринимателей таблицу. Для получения актуальной информации по каждой конкретной компании, достаточно лишь ввести в поисковую строку наименование.

Актуальный перечень структур, работающих в период пандемии коронавируса, подготовил региональный департамент экономического развития. Сайт для проверки – здесь.

В поисковой строке бизнесменам и предпринимателям нужно вписать юридическое название своей фирмы. Именно так, как указано в ЕГРЮЛ.

«Напоминаем, что некоторые организации имеют право работать только дистанционно или по записи. Кроме того, организации должны строго соблюдать санитарные нормы и правила и проводить дополнительную дезинфекцию», – напомнили в региональном оперативном штабе.

Как сообщал «Новый День», с марта в регионе введен режим повышенной готовности. Часть предприятий из-за угрозы распространения COVID-19 были вынуждены уйти на каникулы. Три раза оперативный штаб области расширял список компаний, которым можно возобновить работу. 20 апреля в Зауралье определена новая группа работающих. Вся информация содержится в списке, который составлен оперативным штабом.

По данным на 20 апреля, в Курганской области зарегистрировано 15 случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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