Курганцам объяснили, как получить пособие по безработице в период пандемии

Центр занятости населения Кургана переходит на новый режим работы. Речь идет о поиске работы и регистрации безработных граждан в период пандемии коронавируса. Нововведения утверждены постановлением правительства РФ от 8 апреля.

Заявления от тех, кто остался без средств к существованию и хочет получить пособие, подается дистанционного на портале Роструда – «Работа в России».

Перечень необходимых документов максимально сокращен, справка о заработной плате не нужна, от гражданина требуется лишь заполненное электронное заявление. Все остальные сведения о заявителе автоматически запрашиваются в Пенсионном фонде РФ.

«В связи с регистрацией заявлений на портале «Работа в России», с 13 апреля текущего года прием заявлений по электронной почте и через интерактивный портал службы занятости Курганской области временно приостановлен. Все заявления, поступившие ранее этой даты, будут обработаны. Повторно направлять заявления не нужно», – заявили в мэрии Кургана.

На портале «Работа в России» в личном кабинете граждане могут просматривать текущий статус по заявлению, а также предложенные вакансии для прохождения дистанционного собеседования с работодателем. Если останутся вопросы, жители Кургана могут обратиться за консультацией в городской центр занятости – 8-3522 -24-16-49.

Напомни, что в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции до конца апреля большинство предприятий и организаций были вынуждены прекратить работу. Постановлением правительства РФ от 27 марта 2020 года для россиян установлена максимальная величина пособия по безработице в размере 12130 рублей, минимальная – 1500 рублей. С учётом районного коэффициента, установленного в Курганской области, минимальный размер пособия составляет 1 725 рублей, а максимальный – 13949,5 рублей.

Курган, Дарья Котова

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