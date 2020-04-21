В Зауралье арестован мужчина, который своим окурком случайно спалил лес

Лесной пожар на базе отдыха в Кетовском районе Зауралья закончился возбуждением уголовного дела и арестом поджигателя. Ему грозит тюремный срок до 4 лет.

Как уточняет прокуратура Курганской области, загорелся лесной массив ГКУ «Курганское лесничество» в Кетовском районе. По факту лесного пожара было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба).

Следствием установлено, что лесной пожар спровоцировал уроженец Кургана без определенного места жительства. Он покурил, бросил сигарету в лесу, загорелась сухая трава, а потом огонь перекинулся на деревья. «В результате лесного пожара лесному фонду причинен крупный материальный ущерб, лесные насаждения повреждены до степени прекращения роста», – уточнили в облпрокуратуре.

Так как гражданин не имеет постоянного места жительства и регистрацию на территории РФ, следствие ходатайствовало о заключении фигуранта дела под стражу. 18 апреля суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

На территории Кургана и всей Курганской области в данный момент действует особый противопожарный режим. Он продлится до особого распоряжения.

На период действия режима населению запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. В администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов. Уже приведена в готовность находящаяся в резерве пожарная техника. Региональные власти ранее обращались с призывом к жителям Зауралья с просьбой соблюдать правила противопожарного режима. Весной 2019 года регион пережил серию сильнейших лесных пожаров, к ликвидации которых пришлось подключать военную авиацию.

Курган, Кетовский район, Дарья Котова

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