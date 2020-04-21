В Курганской области не будет парада Победы, но для каждого ветерана устроят концерт

В Курганской области парад, посвященный празднованию юбилея Победы, отменен из-за пандемии коронавируса, но праздник для ветеранов все равно состоится. Региональные власти готовят к 9 Мая акцию «Парад для одного ветерана».

На запрос «Нового Дня» в пресс-службе курганского губернатора сообщили, что акция состоится с участием курсантов курганского пограничного института ФСБ, солистов Курганской областной филармонии и студентов областного колледжа культуры. Это будет индивидуальное поздравление для каждого ветерана. Волонтеры колледжа культуры вручат ветеранам подарочный набор и адресное поздравление губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Артисты филармонии и курсанты готовят выступления: они будут петь военные песни под окнами фронтовиков.

«Для создания праздничной атмосферы в День Победы планируется трехчасовая трансляция мероприятий», – добавили в пресс-службе губернатора. Также все жители области могут присоединиться к праздничным мероприятиям, которые будут проводиться в онлайн-формате.

«Состоится трансляция спектаклей-концертов «Дорога на Берлин», «Азбука войны», «Эшелон», концертных программ «Мы этой памяти верны», акция «Марафон поздравлений», литературная акция «Строки Победы». В сети «Интернет» будут размещены виртуальные выставки, онлайн-лекции о Великой Отечественной войне, проект «Хроника Победы», викторины, квесты, конкурсы, раскрывающие тему Великой Отечественной войны», – резюмировали в облправительстве.

Ранее мэр Кургана Андрей Потапов также комментировал подготовку столицы Зауралья к празднованию Дня Победы. «Да, в этом году в Кургане парада на 9 Мая не будет. В то же время, чтобы не прерывать шествие Бессмертного полка, предлагаю в день праздника всем в одно врем выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать спасибо живым», – таким было предложение мэра Кургана Потапова.

Курган, Дарья Котова

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