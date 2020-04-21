В Курганской области выросло число заболевших COVID-19: туристы из Москвы и медик

В Курганской области по данным на 21 апреля выявлено сразу пять новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 20.

Как сообщает региональный штаб, четыре вновь выявленных случая – завозные. Заболели жители Кургана, посещавшие Москву. Также COVID-19 подтвердился у медработника областной инфекционной больницы, куда госпитализируют всех заболевших новой инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что у всех медиков, кто занимается лечением коронавирусных больных, а также контактируют с самоизолировавшимися, раз в неделю берут тест. «Но при появлении симптомов тест делается незамедлительно, как это было сделано в случае с сотрудником курганской инфекционной больницы. Также тест прошли все 24 человека, контактных с этим медицинским работником. Результаты отрицательные», – пояснили в региональном штабе.

Под медицинским наблюдением в Зауралье сейчас находятся 652 человека, включая тех, кто контактировал с больными, таких 111 человек.

Практически все случая коронавируса в Зауралье – завозные. Инфекция подтверждалась у москвичей, прибывших в регион, а также у жителей области, которые посещали столицу.

Напомним, что с 17 апреля все граждане, приехавшие в Курганскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны уведомить о своем прибытии, а затем 14 дней соблюдать строгий режим самоизоляции. Сообщения о прибытии таких граждан принимаются по телефону 8(3522) 25-03-03. Также можно отправить СМС-сообщение со своими данными и кодом 10 на номер +7(903)767-26-68.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.20

В Курганской области не будет парада Победы, но для каждого ветерана устроят концерт. / В Зауралье арестован мужчина, который своим окурком случайно спалил лес. / На Курганскую область, где недавно ветер срывал крыши, вновь надвигается шторм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»