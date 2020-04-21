Переболевшая коронавирусом москвичка назвала курганцев грязью (ФОТО)

Уроженка Кургана Злата Глазунова, приехавшая из Москвы к родственникам в Зауралье и переболевшая здесь коронавирусом, назвала курганцев «грязью». Губернатора Вадима Шумкова девушка обвинила в том, что он «садит людей в инфекционные тюрьмы».

Вылечившаяся москвичка выложила в своем Instagram видео, на котором она собирает мусор в лесу коттеджного поселка «Березки» около Кургана. В своем посте Злата отметила главу Курганской области Вадима Шумкова, назвав его «губернатором города Кургана», и пожаловалась на загрязнение территории.

«Для меня эти мешки мусора – олицетворение жителей Кургана, а также их менталитета и невоспитанности. Но у меня вопрос к губернатору города Кургана Шумкову, почему в коттеджном поселке «Березки» до сих пор нет ни одного контейнера для мусора? Людям приходится либо выбрасывать его в лесу, либо отвозить в город, – заявила Злата Глазунова. – Так вот, вместо того, чтобы нагнетать панику, садить здоровых людей в инфекционные тюрьмы, а также давать повод для распространения неверной информации и сплетен, вы бы лучше занялись полезным делом – отчищением экологии вашего города. А вы, люди, перестаньте быть такими озлобленными, и начните с себя. Та грязь, которую вы сеете вокруг себя, ею вы и являетесь».

Напомним, Злата Глазунова приехала в Курган из Москвы в конце марта. На страницах в своих соцетях девушка называет себя певицей, поэтессой и моделью. Но знакомые с ней жители Кургана рассказывают, что в столице она, возможно, работала в индустрии эскорт-услуг для иностранцев. Последним спутником модели, по неофициальным данным, был гражданин Испании. Когда началась пандемия, Глазунова вернулась в Зауралье, и сразу же попала в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. К счастью, она успела заразить только одного человека – незнакомого мужчину, который летел рядом с ней в самолете.

Фото из Instagram Златы Глазуновой

Курган, Дарья Котова

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