«Коронавирусная» идея правительства Зауралья вошла в федеральный рейтинг

Идея проводить вебинары с smm-специалистами для курганских предпринимателей вошла в федеральный рейтинг Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). ЭИСИ в период пандемии коронавируса создал специальный продукт – рейтинг, посвященный самым ярким и эффективным инициативам регионов по борьбе с новой инфекцией.

В последнем исследовании экспертов ЭИСИ отмечена Курганская область. Речь идет о серии вебинаров, посвященных дистанционным продажам.

Сейчас, когда из-за COVID-19 часть большая часть предпринимательского сообщества не может работать офлайн, региональные власти решили помочь курганцам разобраться основам онлайн-торговли и продвижения своих товаров, услуг в социальных сетях.

Экспертом в сфере интернет-маркетинга выступает руководитель студии IQ Медиа Антон Колупаев. Прямые трансляции с smm-специалистом доступны всем. Занятия проводятся совершенно бесплатно. Нужно лишь подключиться к вебинару в группе «ВКонтакте» «Коронавирус. Оперштаб Курганской области».

Свой первый вебинар специалист посвятил основам продвижения в «ВКонтакте». Видео по этой теме доступно вот по этой ссылке.

Кстати, сегодня, 22 апреля, Антон Колупаев проводит свой очередной вебинар, он будет посвящен сложной, но важной теме – таргетированной рекламе. То, чему учит предпринимателей руководитель студии IQ, пригодится и в «мирной» жизни, когда будут сняты все коронавирусные ограничения.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.04.20

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