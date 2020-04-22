В Кургане на вокзале появился мобильный пункт для тестирования всех прибывших на COVID-19

С 22 апреля по распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова всех пассажиров, прибывающих в Курган на поезде, будут обследовать на коронавирус. Рядом с курганским вокзалом уже развернут мобильный пункт.

Как уточнила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, тестирование на коронавирус проводят медицинские работники поликлиник города Кургана, которые прошли специальное обучение. «Также сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области проводят термометрию прибывших из указанных регионов и вручают им постановление об обязательном соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней. Все, кто работают на пункте тестирования, обеспечены средствами индивидуальной защиты», – добавила глава регионального депздрава.

Как сообщал «Новый День», до 30 апреля включительно свою работу остановил аэропорт Кургана. Въезд в регион возможен только железнодорожным и автотранспортом.

При этом граждане, прибывающие в Зауралье из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны соблюдать 14-дневный карантин и находиться в режиме самоизоляции. О своем прибытии люди обязаны уведомить медиков. Это можно сделать по телефону 8 (3522)25-03-03 или отправив СМС-сообщение со своими данными и кодом 10 на номер +7(903)767-26-68.

С сегодняшнего дня требования ужесточились. С 22 апреля режим самоизоляции должны соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. За невыполнение данных требований нарушителям грозит штраф – до 40 тыс рублей. «А если ваши действия повлекут заражение других граждан, возможна и уголовная ответственность», – напомнила начальник главного правого управления аппарата губернатора Курганской области Светлана Михалева.

Курган, Дарья Котова

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