В Курганской области выросло число больных коронавирусом

В Курганской области по данным на 22 апреля выявлено два новых случая коронавирусной инфекции. Число больных увеличилось непосредственно в Кургане и первый больной появился в городе Щучье. Общая численность заболевших – 22.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, оба случая – завозные. Курганцы посещали Москву. Сейчас заболевшие находятся в областной инфекционной больнице. Члены их семей получили постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции на 14 дней.

Стационарное лечение в данный момент проходят 19 человек.

Как сообщал «Новый День», все граждане, прибывающие из регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Москва, Московская область, Санкт-Петербург – обязаны самоизолироваться на 14 дней. Также им нужно уведомить медиков о своем прибытии. На карантин садятся и те, кто совместно проживает с прибывшими из перечисленных регионов. За нарушение данного требования предусмотрен штраф до 40 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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