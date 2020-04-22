В Курганской области впервые отремонтируют сразу десятки военных памятников

По решению правительства Курганской области в регионе впервые за много лет проведена ревизия всех мемориальных сооружений, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. По решению губернатора Вадима Шумкова разработана региональная программа по ремонту таких объектов. Глава региона отметил, что программа небольшая, «лимит малюсенький», но это поможет сохранить наследие.

По итогам ревизии в реестр вошли все военные памятники, мемориалы, братские захоронения. На запрос «Нового Дня» в пресс-службе губернатора уточнили, что в области 939 мемориальных объектов, в том числе восемь братских могил воинов, умерших от ран в госпиталях. Плюс обелиск «Вечный огонь» в Кургане. А в других населенных пунктах расположены 30 памятников с «Огнем памяти», зажигаемым во время проведения праздничных и мемориальных мероприятий.

Во время ревизии эксперты определили техническое состояние всех памятных мест и определились со стоимостью, сроками ремонтно-восстановительных работ.

Финансироваться ремонты будут из нескольких источников: средства благотворителей, местные бюджеты и впервые созданная региональная программа. Областной бюджет выделяет 9,47 млн рублей на ремонт 61 мемориального сооружения. Еще один источник финансирования – федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Федеральную субсидию региональные власти планируется использовать в 2020 году для проведения ремонта не менее 35 объектов, являющихся воинскими захоронениями периода Гражданской войны.

Как прокомментировал Вадим Шумков, речь идет о массовом ремонте. «В прошлом году восстанавливали за счет административного ресурса и вливаний частных инвесторов, в этом году завели специальную программу. Потому что памятники разваливаются – потеряем наследие. Программа небольшая, лимит малюсенький, но всё равно десятки памятников хотя бы частично отремонтируем или законсервируем», – прокомментировал губернатор Шумков.

По оценке экспертов, которые обновляли реестр мемориалов, все восемь братских могил воинов Великой Отечественной войны находятся в хорошем состоянии. И пока им не требуются ремонтные работы.

Курган, Дарья Котова

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