В мэрии Кургана назвали дату окончания отопительного сезона

В Кургане, если не испортится погода, отопительный сезон завершится с 27 апреля. Проект постановления городской администрации уже готов.

«Решение об отключении центрального отопления в городе принимается с учетом погодных условий. Если среднесуточная температура в течение пяти суток подряд превышает восемь градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение, то отопительный сезон завершается», – уточнили в мэрии Кургана.

Первыми от тепла будут «отрезаны» административные, промышленные и жилые здания. Затем начнутся отключения в социальных объектах – больницы, школы, детские сады.

Курган, Дарья Котова

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